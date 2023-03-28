Сопредседатель брянского «Народного фронта» отвез посылки бойцам (ВИДЕО)

Сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Брянской области Руслан Егоров отвез посылки в зоне спецоперации. Бензиновые и дизельные генераторы, ночные монокуляры, автозапчасти, бензопилы, запасные цепи и масла, радиостанции, антенны, маскировочные сети, тактические перчатки, сапоги, влажные салфетки, а также личные посылки от родных предназначались для военнослужащих шестой танковой роты.

«Отдельная благодарность Алексею Николаевичу за машину для нашего Фонда! УАЗ выдержал танковую дорогу и показал себя с самой положительной стороны», – подчеркнул Руслан Егоров.