Сотрудник брянского департамента рассказала о концлагере «Дулаг-142» на конференции

Сотрудник брянского департамента культуры рассказала о концлагере «Дулаг-142» на всероссийской конференции в Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В городе Сургуте прошла научно-практическая конференция «Архив и исторический источник: современные подходы к исследованию». В мероприятии приняла участие начальник отдела по делам архивов, музеев и библиотек департамента культуры Брянской области Елена Ловяго. Она выступила с докладом «Без срока давности. Брянский лагерь смерти Дулаг-142». Елена Ловяго рассказала о совместной работе Госархива региона и Брянского краеведческого музея при создании музейно-мемориального комплекса узникам концлагеря Дулаг-142.