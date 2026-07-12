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Общество

Сотрудники брянской почты получили награды

2026, 12 июля 17:19
Сотрудники брянской почты получили награды
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Сотрудники брянской почты получили награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

Во второе воскресенье июля в России отмечают День российской почты. В честь праздника врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук с рабочим визитом приехал к сотрудникам Почты России.

Глава региона выразил признательность работникам брянской почты за самоотверженный труд и преданность делу. Отличившиеся сотрудники получили благодарности.

Первая почтовая станция открылась в Брянске в 1782 году возле Трубчевской заставы, на современной улице Красноармейской. А первая почтово-телеграфная станция появилась в начале ХХ века в бывшем доме купца Халаева. Новое здание Дома связи открылось в 1931 году в Брянске на бывшей Красной площади.

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