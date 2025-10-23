Современную спортплощадку открыли в Навле

Современную спортплощадку в рамках всероссийского проекта «Поколение «Спортмастер» открыли в Навле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В поселке Навля в парке культуры и отдыха имени Михаила Князева прошло торжественное мероприятие. Там открылась новая современная спортивная площадка. Объект появился в рамках благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер».

В церемонии приняли участие глава администрации Навлинского района Александр Прудник, заместитель главы администрации Навлинского района Татьяна Малахова, заместитель директора департамента физической культуры и спорта Брянской области Александр Сидоров, школьники, юные спортсмены и жители посёлка.

«Современные спортивные площадки становятся местом притяжения. Здесь занимаются не только дети, сюда приходят целыми семьями, здесь тренируются и любители, и спортсмены. Здесь есть все, что нужно и для тренировок, и для выполнения нормативов ГТО», – подчеркнул Александр Сидоров.