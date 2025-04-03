Старший помощник руководителя брянского СК поучаствовал во всероссийском семинаре-совещании в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В Следственном комитете России стартовал семинар-совещание «Современные медиа и ведомственные ориентиры». На мероприятие со всех регионов прибыли сотрудники СК России, ответственные за взаимодействие с общественностью и СМИ. В их числе и старший помощник руководителя брянского ведомства Александр Афонин. Также на семинаре выступили представители Администрации Президента РФ, МИД России, ряда ведущих средств массовой информации и интернет-холдинга VK. На мероприятии обсудили новые подходы к управлению информацией в современных условиях.
«Вы – проводники информационной политики нашего ведомства в своих регионах. И это очень важная миссия. Ваша основополагающая задача – быть на острие проблематики субъекта и держать в курсе текущих событий своего руководителя, быть его глазами, ушами и рупором», — отметила на открытии семинаре руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России Светлана Петренко.
Она подчеркнула необходимость новых подходов к деятельности пресс-служб.
«Председателем СК России перед нами поставлена задача – создать действенную, четко работающую систему взаимодействия между нашим ведомством и обществом», – добавила она.
Сотрудников пресс-служб она призвала тщательно мониторить информационное пространство и слышать людей, которые сообщают о фактах нарушений закона. Также участники семинара обсудили координацию работы между государственными органами борьбу с фейками.
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