Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Старый асфальт убрал подрядчик на трассе в Новозыбковском округе

2026, 09 июня 15:31
Старый асфальт убрал подрядчик на трассе в Новозыбковском округе
Источник фото

Старый асфальт убрал подрядчик на трассе в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Новозыбковском городском округе Брянской области идёт капитальный ремонт трассы «Новозыбков – Крутоберёзка» – Синий Колодец. 4,7 километра дороги в порядок приводит подрядная организация АО «Брянскавтодор». 

Специалисты сфрезеровали прежнее асфальтобетонное покрытие, а также укрепили обочины укреплены щебнем и песком. Рабочим предстоит отремонтировать водопропускные трубы, остановочные и посадочные площадки. Также подрядчик уложит новый асфальт, установит дорожные знаки и нанесёт разметку.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Соревнования по чир спорту «Дебри» прошли в Брянске
09 июня 18:00
Соревнования по чир спорту «Дебри» прошли в Брянске
Врио губернатора региона Егор Ковальчук посетил завод «Брянский арсенал»
09 июня 17:49
Врио губернатора региона Егор Ковальчук посетил завод «Брянский арсенал»
Жителю Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД
09 июня 16:32
Жителю Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15466) брянск (6980) ДТП (2780) ГИБДД (2345) прокуратура (2124) уголовное дело (2067) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1553) коронавирус (1272) дороги (1083)