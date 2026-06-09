Старый асфальт убрал подрядчик на трассе в Новозыбковском округе

2026, 09 июня 15:31

Старый асфальт убрал подрядчик на трассе в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Новозыбковском городском округе Брянской области идёт капитальный ремонт трассы «Новозыбков – Крутоберёзка» – Синий Колодец. 4,7 километра дороги в порядок приводит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты сфрезеровали прежнее асфальтобетонное покрытие, а также укрепили обочины укреплены щебнем и песком. Рабочим предстоит отремонтировать водопропускные трубы, остановочные и посадочные площадки. Также подрядчик уложит новый асфальт, установит дорожные знаки и нанесёт разметку.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».