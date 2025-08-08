Строителям Брянщины губернатор вручил награды

Строителям Брянщины губернатор Александр Богомаз вручил награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Накануне в Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. Специалистов и ветеранов строительной отрасли поздравили первые лица региона.
«В Брянской области из года в год наращиваются объемы строительства. В прошлом году объем работ по виду деятельности «Строительство» составил более 43 млрд рублей, а объем бюджетных инвестиций — 21 млрд. При этом привлечено средств федерального бюджета почти три миллиарда рублей, а в остальном это наши областные деньги. В этом году бюджетные инвестиции составили 8,1 млрд рублей. Это стало возможным благодаря динамичному развитию всех отраслей экономики региона и выполнению обязательств по реализации государственных программ и национальных проектов», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
Лучшие работники отрасли получили заслуженные государственные, областные и ведомственные награды. Слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов отрасли.
Яркими творческими номерами от лучших музыкальных коллективов Брянской области завершилось праздничное мероприятие.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,