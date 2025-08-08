Строителям Брянщины губернатор вручил награды

Строителям Брянщины губернатор Александр Богомаз вручил награды в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Накануне в Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. Специалистов и ветеранов строительной отрасли поздравили первые лица региона.

«В Брянской области из года в год наращиваются объемы строительства. В прошлом году объем работ по виду деятельности «Строительство» составил более 43 млрд рублей, а объем бюджетных инвестиций — 21 млрд. При этом привлечено средств федерального бюджета почти три миллиарда рублей, а в остальном это наши областные деньги. В этом году бюджетные инвестиции составили 8,1 млрд рублей. Это стало возможным благодаря динамичному развитию всех отраслей экономики региона и выполнению обязательств по реализации государственных программ и национальных проектов», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Лучшие работники отрасли получили заслуженные государственные, областные и ведомственные награды. Слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов отрасли.

Яркими творческими номерами от лучших музыкальных коллективов Брянской области завершилось праздничное мероприятие.