Стройку на площади Ленина в Брянске законсервируют до весны

Стройку на площади Ленина в Брянске законсервируют до будущей весны. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске подрядчик закончил первый этап реконструкции площади Ленина. Строители в последние дни уходящей осени уложили полностью плиты из уральского гранита на пешеходную дорожку и проезжую часть с левой стороны от центральной части. Всего использовали около 2 000 квадратных метров гранитной плитки.

Теперь стройку законсервируют до будущей весны. Работы возобновят в конце марта. Тогда отремонтируют центральную часть, выложат гранитной плиткой проезжую часть и тротуар с правой стороны площади у гостиницы «Десна». Завершится ремонт площади Ленина полностью планируют к майским праздникам.