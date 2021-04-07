Студентку подозревают в убийстве и сожжении новорожденного в Брянске

По предварительной информации, она живет рядом с местом нахождения тела.

18-летнюю студентку подозревают в жестоком убийстве новорожденного ребенка в Брянске.

Напомним, тело младенца с проломленным черепом и следами термического воздействия нашли 24 марта этого года в лесу Заставище в Бежицком районе. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего».

Криминалисты собрали улики на месте преступления, после чего правоохранители приступили к поиску подозреваемых. Они опросили недавних рожениц и обратились за помощью к жителям региона.

7 апреля стало известно, что к преступлению может быть причастна 18-летняя студентка. По предварительной информации, девушка живет недалеко от леса Заставище.

Официальных комментариев от СУ СК РФ по Брянской области пока не поступало.