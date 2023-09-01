Супоневскую школу отремонтировали за 70 млн рублей

Школу в Супонево отремонтировали к новому учебному году за 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Супоневскую школу № 1 имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Чувина открыли после капитального ремонта. На обновление из федерального и областного бюджетов выделили более 70 млн рублей.
Специалисты отремонтировали фасад, фундамент, потолки, полы, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и вентиляции, лестницы, пищеблок, спортзал. Также заменены оконные и дверные блоки, электроснабжение, выполнена внутренняя отделка помещений.
«Очень важно, что в школе чтят славные традиции воспитания патриотов и защитников Отечества и по праву гордятся выпускниками. В разные годы здесь учились Герой Советского Союза Николай Иванович Чувин, чье имя носит школа, легендарные генералы Василий Петрович Брынзов и Иван Федорович Дашичев. Выпускники школы — Геннадий Александрович Секселёв и Александр Васильевич Попов, героически погибшие при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне. И в наши дни выпускники Супоневской школы № 1 с честью служат Отечеству, защищают национальные интересы страны и безопасность граждан. Убежден, что и в дальнейшем педагоги будут учить и воспитывать настоящих патриотов и защитников Родины», — сказал губернатор Брянской обалсти Александр Богомаз.
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