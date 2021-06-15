Светлана Сурганова отменила концерт в Брянске из-за проблем со здоровьем

Июньский тур группы перенесли.

В Брянске отменили концерт группы «Сурганова и Оркестр». Выступление в рамках июньского тура должно было состояться 16 июня в ДК БМЗ.

На официальной странице исполнительницы опубликовано сообщение о том, что концерты в ряде городов, в том числе и в Брянске, переносятся из-за состояния здоровья Светланы Сургановой.

«Дорогие зрители! В связи с состоянием здоровья Светланы Сургановой врачи настоятельно рекомендовали артисту отдых. Организаторы с пониманием относятся к просьбам врачей, с огромной любовью и заботой относятся к здоровью Светланы и приняли решение о переносе июньского тура группы «Сурганова и Оркестр» в городах Смоленск, Брянск, Белгород, Воронеж на новые даты: вторую половину октября 2021», – говорится в сообщении.

Ранее купленные билеты обменивать не придется. О новой дате концерта организаторы сообщат позже.