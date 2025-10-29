Свыше 17 000 тонн картофеля продали на ярмарках в Брянской области за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На оперативном совещании под председательством губернатора Александра Богомаза обсудили итоги работы ярмарок выходного дня. Начальник управления потребительского рынка Владимир Пчеленок уточнил, что 128 торговых площадок начали работу с 7 апреля. Там продаются сезонные овощи, фрукты, ягоды, мёд, фермерские молочные продукты, саженцы плодово-ягодных культур, цветы. Местные сельхозтоваропроизводители получают там места для торговли бесплатно.

За полгода на ярмарках продали свыше 17 000 тонн картофеля, более 3000 тонн зерна, свыше 5000 тонн овощей и фруктов.

Ярмарки выходного дня будут работать до 27 декабря.