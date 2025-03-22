Свыше 90 кубометров мусора собрали в Фокинском районе Брянска в санитарную пятницу. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске прошла санитарная пятница. На уборку города вышли чиновники, педагоги, спортсмены, работники культуры, трудовые коллективы и представители управляющих компаний.

В Фокинском районе участники акции собрали более 90 кубометров мусора. Прошлогоднюю листву убрали в сквере «Паровоз», на пустыре по улицам Чапаева и Челюскинцев, в сквере «Детский». Дорожники собирали песок на разворотном кольце Мясокомбината и на проспекте Московском. Бежицкая администрация «работала» на бульваре по улице Комсомольской. А администрация Советского района вешала скворечники – об этом подробнее чуть позже напишем. В Володарском районе уборка прошла на основных улицах и в скверах.

К ДК Железнодорожников завезли несколько кубометров чернозёма, чтобы высадить цветы. Отдел по транспорту горадминистрации собрал с территории около воспитательной колонии восемь мешков с пустыми бутылками, обертками, коробками и ветошью.