Свыше четырёх тысяч брянских девятиклассников сдали ОГЭ по обществознанию. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Брянской области продолжается период итогового аттестации. 6 июня более 5600 девятиклассников региона сдали основные государственные экзамены по трём предметам. 4142 ребят выбрали обществознание. Экзамен по информатике сдали 1092 человека, а по географии – 424.

Для проведения ОГЭ в школах открыли 80 пунктов. За ходом экзаменационных испытаний следили общественные наблюдатели. Результаты станут известны до 19 июня.