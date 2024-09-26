Свыше полутора километра трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили региональном управлении автодорог.
В Брянском районе идёт капремонт трассы Бордовичи-Отрадное. Более 1,5 километра дороги приводит в порядок подрядная организация ООО «Дорстрой 32».
Рабочие укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги. Они уже построили тротуары. Также готово новое наружное электроосвещение. Его специалистам осталось только подключить. Для автобусов подрядчик сделал заездной карман. Там также поставят новый автопавильон.
Кроме того, здесь обустроят обочины, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком и установят искусственную неровность.
Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
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