Свыше восьми километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе завершается капитальный ремонт трассы «Украина»-Гаврилково. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» обновляет 8,2 километра дороги, которая проходит через деревню Кольцовка и посёлок Синезерки.

Специалисты уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и построили тротуары. Также рабочие отремонтировали водопропускные трубы и водосбросные лотки. На остановках общественного транспорта подрядчик сделал заездные карманы и посадочные площадки, а также поступил новые павильоны для пассажиров.

В настоящее время специалисты занимаются обустройством обочин. На завершающем этапе на трассе установят новые дорожные знаки и нанесут термопластиковую разметку.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».