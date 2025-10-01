Токсичная реальность: брянские улицы становятся крысиным раем?

Компания «Чистая планета», которая с 2019 года отвечает за вывоз мусора в Брянской области, похоже не справляется со своими обязанностями. А ведь масштабы работы впечатляют — только в областном центре ежегодно накапливается более миллиона кубометров отходов!

Брянцы в ярости: мусорные площадки превратились в зоны экологического бедствия. «После приезда мусоровозов в контейнерах остаются горы отходов, люди вынуждены закидывать новый мусор поверх старого», — рассказывает жительница Александра Головина.

Ситуация катастрофическая: на улице Володарского образовалась настоящая яма глубиной два метра, от которой несёт на всю округу. У многих баков нет крышек — птицы и животные растаскивают содержимое по всему району. Компания традиционно сваливает вину на управляющие организации и «нечистоплотных жителей». Но жители уверены: одним УК не потянуть все проколы регионального оператора.



С сентября ситуация ещё усложнилась — новые правила запрещают выбрасывать растительные отходы в обычные контейнеры. Но куда их девать жителям частного сектора, если сжигать нельзя? Ответа пока нет.

Источник – сайт АиФ-Брянск

Фото: Коллаж АиФ, фото из группы в ВК «Подслушано Брянск» и ru.freepik.com.