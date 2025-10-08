Трассу Стародуб-Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту

Свыше пяти километров трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Стародубском муниципальном округе закончился ремонт трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки. 5,4 километра дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы и обустроили обочины. Также специалисты установили новое барьерное ограждение. В завершении ремонта на дороге поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку со светоотражающими элементами на проезжую часть.

Объект приняли в эксплуатацию. Автодорога Стародуб-Новые Ивайтёнки входит в опорную сеть дорог. Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».