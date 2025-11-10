Три пути к успеху: какой трек выберут брянские стартаперы

На открытии программы «Я в деле» в Брянске прозвучали интересные цифры. Оказывается, почти половина молодых людей (47%) мечтают о собственном бизнесе, но только четверть верит в свои возможности в регионе. Грустновато, но решаемо!

Новоиспеченные стартаперы могут выбирать из трех актуальных треков. Базовое направление — традиционное предпринимательство с нуля до первых доходов. Второе — «Городские проекты», где можно создавать инициативы для преобразования городской среды Брянска. А третье — «Инновационный» трек, полностью посвященный IT-технологиям и современным инженерным разработкам.

Программу ведут настоящие эксперты: лидер сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай» Анна Безрукова и депутат Жуковского округа Евгения Ефремкина. До конца года пройдет ещё один сезон — так что у амбициозных ребят есть двойной шанс!

За четыре года существования программа подготовила уже 5 тысяч наставников по всей стране. В этом году они проведут через обучение ещё 44 тысячи студентов и школьников — масштабы впечатляют.

«Никогда не сдавайтесь, даже в безвыходных ситуациях, особенно если рядом команда, которая в вас верит», — мотивировал будущих предпринимателей Сергей Горелов, руководитель промышленного холдинга и лидер брянских «Новых людей».

