Троллейбусные опоры меняют в Брянске

68 новых опор контактной сети для троллейбусов поставили на двух улицах областного центра. Об этом сообщили в горадминистрации.

Троллейбусные опоры, признанных непригодными для эксплуатации, убирают с улиц Брянска. Ветхие бетонные столбы меняют на металлические.

Специалисты Брянского троллейбусного управления уже смонтировали 68 новых опор контактной сети на улицах Калинина, Ульянова. В ближайшее время их начнут устанавливать на улице Бежицкой. До ноября рабочие заменят 163 опоры.

За два года в рамках реализации инфраструктурного проекта по обновлению городского троллейбусного хозяйства в Брянске заменят 326 опор контактной сети на 12 улицах