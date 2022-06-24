Трубчевская ГИБДД не будет выдавать права 26 июня

В федеральной информационной системе пройдут технические работы.

Межрайонный отдел регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора ГИБДД в Трубчевске не будет работать в воскресенье, 26 июня, с 9 до 15 часов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Режим работы отдела изменился из-за проведения технических работ в федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Для регистрации транспорта и получения водительских прав в полиции порекомендовали выбрать другое время.