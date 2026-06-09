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Образование

Трудовой лагерь для подростков открыл смену в Брянске

2026, 09 июня 11:45
Трудовой лагерь для подростков открыл смену в Брянске
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Трудовой лагерь для подростков открыл смену в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

Накануне на базе школы единоборств «Витязь» в Брянске стартовала профильная смена «Путь Витязей». В летний трудовой лагерь приняли подростков от 14 до 17 лет. 

Две недели участники профильной смены будут приводить в порядок территории скверов и убирать мусор в Брянске. Для ребят предусмотрено ежедневное двухразовое питание.

Также подростки встретятся с уполномоченным по правам ребёнка, побывают на экскурсии в Брянской воспитательной колонии и примут митинге в урочище «Лесные сараи» в преддверии 22 июня.

 

Возрастные ограничения 6+

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