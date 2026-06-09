Трудовой лагерь для подростков открыл смену в Брянске

2026, 09 июня 11:45

Трудовой лагерь для подростков открыл смену в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Накануне на базе школы единоборств «Витязь» в Брянске стартовала профильная смена «Путь Витязей». В летний трудовой лагерь приняли подростков от 14 до 17 лет.

Две недели участники профильной смены будут приводить в порядок территории скверов и убирать мусор в Брянске. Для ребят предусмотрено ежедневное двухразовое питание.

Также подростки встретятся с уполномоченным по правам ребёнка, побывают на экскурсии в Брянской воспитательной колонии и примут митинге в урочище «Лесные сараи» в преддверии 22 июня.

Возрастные ограничения 6+