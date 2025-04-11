Туалеты заработали в парках Брянска на месяц раньше. Об этом сообщили в городской администрации.

Не дожидаясь официального начала сезона, на месяц раньше, в парках Брянска открыли санитарные комнаты. Об этом попросили посетители неделю назад, когда погода ещё была теплой. Несмотря на временно вернувшуюся зиму, туалеты продолжают работать на Кургане Бессмертия, в «Юности» и парке имени Толстого.

В парке железнодорожников продолжается ремонт. А в Майском парке посетители сломали двери в туалете. До наступления тёплых выходных санитарные комнаты откроют и в этих общественных пространствах.