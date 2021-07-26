У самолета открыли самую большую в Брянске ярмарку

«Единая Россия» и губернатор Богомаз борются с высокими ценами на овощи.

25 июля у «Линии» в Советском районе открыли самую большую в Брянске ярмарку. Как сообщает региональное правительство, сельхозтоваропроизводители предлагают брянцам экологически чистую и качественную продукцию по доступным ценам.

На ярмарке представлены свежий картофель, капуста, свекла, морковь, огурцы, помидоры и другие овощи, а также ягоды и свежий мед.

Овощные ярмарки открыли и в районах Брянской области.

«По поручению губернатора и по инициативе «Единой России» на территории региона увеличено количество мест для реализации сельскохозяйственной продукции брянских производителей и ЛПХ. Плодово-овощные ярмарки будут работать в течение всего периода сбора урожая», – пояснили в облправительстве.

На минувшей неделе в регионе создали комиссию под председательством Александра Богомаза, которая будет вести мониторинг цен на овощи.