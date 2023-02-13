Учеников брянской школы №28 переведут в другие заведения

На время ремонта учащихся школы №28 отправят в три других учебных заведения. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году в школе №28 Фокинского района сделают капитальный ремонт. Начать его планируют в середине весны. Рабочие отремонтируют столовую, два спортзала с раздевалками, библиотеку, лестничные пролёты. В здании заменят систему водоснабжения, электрику и канализацию. Также подрядчик приведет в порядок крышу и кабинеты на третьем этаже здания, которые пострадали от протечек.

Школа №28 – одно из самых больших образовательных учреждений района. Её посещают 1 400 ребят. Они занимаются в две смены. На время ремонта детей временно переведут в три соседние школы. Так, около 600 младшеклассников будут учиться в школе №55. Дети с 5 по 7 классы пойдут в лицей №27, а с 8 по 11 классы — в школу №35.

«Маршруты, по которым дети будут ходить в новые школы, уже проработаны. Дополнительно классные руководители соберут свои классы и несколько раз проведут их к новым временным местам учебы. Родители также отнеслись с пониманием к временным трудностям. Единственное, что их беспокоило — перейдут ли вместе с детьми их учителя. Да, перейдут. Заниматься будем прежним составом», — говорит директор школы №28 Ольга Елозина.

На ремонт школы выделено около 52 млн рублей. Закончить работы должны в сентябре этого года.