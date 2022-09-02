Улицу 9-го Января отремонтировали в Брянске

Капремонт улицы 9-го Января завершился в областном центре.
В областном центре на завершающую стадию выходит дорожный ремонт. Так, в Советском районе закончился ремонт на улице 9-го Января. Подрядчик ООО «Ани» благоустроил участок в один километр от улицы Бондаренко до улицы 2-я Линия.
Почти вся улица пролегает по частному сектору и небольшая часть – вдоль многоэтажек. Подрядчик уложил новый асфальт и построил тротуары с пандусами и заездами во дворы жилых домов. Также здесь заменили плиты перекрытий канализационных колодцев. Дорогу освещают около 30 новых светильников.
Сейчас подрядчик наносит на проезжую часть термопластиковую разметку. Ещё рабочим предстоит убрать мусор и поставить дорожные знаки.
Ремонта улицы 9-го Января обошёлся в 8,2 млн рублей.
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