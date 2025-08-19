Город32

Улицу Горбатова в Брянске отремонтировали за 45,5 миллиона рублей

2025, 19 августа 11:18 Общество
Улицу Горбатова в Брянске отремонтировали по нацпроекту за 45,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Горбатова. Подрядная организация «Брянскавтодор» обновила 832 метра дороги от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой.

На улице Горбатова добавили ещё две полосы для движения транспорта. Всего строители уложили на дорогу 13,8 тысяч квадратных метров асфальтобетона.

Специалисты оборудовали заездные карманы для общественного транспорта. На остановках установили современные павильоны из прочного многослойного стекла со светодиодной подсветкой. На тротуары уложили асфальт и плитку. Вдоль проезжей части поставили более 250 метров пешеходных ограждений.

На перекрестках движение регулируют три новых светофора. Рабочие нанесли термопластиковую разметку и смонтировали дорожные знаки.

Качество ремонта оценила межведомственная комиссия. Серьёзных недостатков проверяющие не выявили.

Ремонт сделали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он обошёлся в 45,5 млн рублей.

