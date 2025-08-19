Улицу Горбатова в Брянске отремонтировали за 45,5 миллиона рублей

Улицу Горбатова в Брянске отремонтировали по нацпроекту за 45,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Горбатова. Подрядная организация «Брянскавтодор» обновила 832 метра дороги от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой.
На улице Горбатова добавили ещё две полосы для движения транспорта. Всего строители уложили на дорогу 13,8 тысяч квадратных метров асфальтобетона.
Специалисты оборудовали заездные карманы для общественного транспорта. На остановках установили современные павильоны из прочного многослойного стекла со светодиодной подсветкой. На тротуары уложили асфальт и плитку. Вдоль проезжей части поставили более 250 метров пешеходных ограждений.
На перекрестках движение регулируют три новых светофора. Рабочие нанесли термопластиковую разметку и смонтировали дорожные знаки.
Качество ремонта оценила межведомственная комиссия. Серьёзных недостатков проверяющие не выявили.
Ремонт сделали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он обошёлся в 45,5 млн рублей.
13.08.2025 11:45
На стройплощадке
Ход возведения и ремонта объектов инфраструктуры стал основной темой регионального штаба по строительству, которое провёл на прошлой неделе губернатор Василий Анохин. И эти работы, подчеркнул глава региона, находятся на его личном контроле. Отметим, что многие проекты реализуются при поддержке федеральных программ в рамках нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным Сейчас в регионе в работе более
13.08.2025 11:44
Чтобы вера наполняла сердца
В минувшие выходные в областном центре прошли торжества, посвящённые Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия». Губернатор Василий Анохин принял участие в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. К ней также присоединились митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, сотни смолян, архипастыри, духовенство, участники крестного хода из Витебска и многочисленные паломники. Службу возглавил экзарх
13.08.2025 11:43
Имени Гагарина
Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. О таком решении сообщил губернатор Василий Анохин. «Название выбрано не случайно. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперёд, прогресс и созидание», – прокомментировал губернатор. Он напомнил, что работа
13.08.2025 11:42
На старт, внимание…
Исследования показывают: всё больше жителей региона выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует в том числе строительство и реконструкция спортивных сооружений. Ряд проектов сейчас в работе. Так, в Вязьме возводится новый плавательный бассейн. «Строим спортобъект в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта РФ». На эти цели направлено свыше 380 млн рублей, из которых большая
13.08.2025 11:39
Куда пойти учиться?
Как готовят молодых специалистов для нужд региона? В регионе продолжают привлекать молодые кадры на предприятия и в учреждения. И эта работа постепенно совершенствуется. Большое внимание уделяется целевому обучению и поддержке молодых профессионалов. Создание системы непрерывной подготовки кадров — от школы до работодателя – обсудили на днях на встрече, которую провёл губернатор Василий Анохин с ректорами