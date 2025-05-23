Улицу Кирова почти отремонтировали в Брянске по новому нацпроекту. Об этом сообщили в городском управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска на финишную прямую вышел капитальный ремонт улицы Кирова. Подрядная организация ООО «Дорспецстрой» привела в порядок 148 метров дороги от улицы Почтовой до улицы Карла Либкнехта.

Специалисты построили тротуары,уложили новое асфальтобетонное покрытие и установили новые дорожные знаки. Рабочим предстоит ещё нанести разметку со световозвращающими элементами.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».