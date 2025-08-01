Улицу Клары Цеткин в Брянске обновят по новому нацпроекту

Почти полтора километра улицы Клары Цеткин в Брянске обновят по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Клары Цеткин в Володарском районе Брянска. Подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй» обновит 1,4 километра дороги.

Специалисты отремонтируют колодцы инженерных сетей и водопропускные трубы. Но дороге появится новое асфальтобетонное покрытие. Существующие тротуары рабочие приведут в порядок. Также на улице построят новые тротуары. Освещать дорогу будут фонари со светодиодными светильниками.

На проезжей части подрядчик сделает искусственные неровности и нанесёт разметку.