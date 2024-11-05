Улицу Кромскую отремонтировали в Брянске

Улицу Кромскую отремонтировали за 18 млн рублей по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Кромской. Подрядная организация «Свеньагродорстрой» обновила участок длиной около одного километра, проходящий в частном секторе от пересечения с улицами Молодой Гвардии и Смольной.

За четыре месяца рабочие уложили асфальт и построили тротуары. На участке поставили дополнительно восемь опор для фонарей и смонтировали светодиодные светильники.

Подрядчику осталось убрать строительный мусор и установить все дорожные знаки. Их будет около 80. Также специалистам нужно сделать пандус на тротуаре у дома №43.

Работу приняла комиссия с участием представителей администрации Бежицкого района, технадзора, всероссийского общества инвалидов, сотрудников ГАИ. Они отметили высокое качество ремонта.

Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонт обошёлся в почти 18 млн рублей.