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Общество

Заммэра Брянска обсудил перспективы сотрудничества с председателем Белорусского землячества

2026, 14 июля 08:07
Заммэра Брянска обсудил перспективы сотрудничества с председателем Белорусского землячества
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Заммэра Брянска обсудил перспективы сотрудничества с председателем Белорусского землячества. Об этом сообщили  пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов встретился с председателем правления Белорусского землячества на Брянщине Николаем Голосовым. Они обсудили дальнейшее сотрудничество в общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной сферах. В частности, речь шла о совместных проектах в образовании, культуре и спорте, взаимодействии с общественными организациями патриотической направленности.

«Белорусское землячество на Брянщине уже два десятилетия укрепляет единство и добрососедские отношения между представителями различных национальностей нашего региона», – отметил Александр Гаврилов. 

В завершение встречи заммэра преподнёс Николаю Голосову памятные сувениры из парка-музея имени Алексея Толстого, отметившего в этом году 90-летний юбилей. 

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