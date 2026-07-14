Заммэра Брянска обсудил перспективы сотрудничества с председателем Белорусского землячества

2026, 14 июля 08:07

Заммэра Брянска обсудил перспективы сотрудничества с председателем Белорусского землячества. Об этом сообщили пресс-службе мэрии.

В Брянске заместитель главы городской администрации Александр Гаврилов встретился с председателем правления Белорусского землячества на Брянщине Николаем Голосовым. Они обсудили дальнейшее сотрудничество в общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной сферах. В частности, речь шла о совместных проектах в образовании, культуре и спорте, взаимодействии с общественными организациями патриотической направленности.

«Белорусское землячество на Брянщине уже два десятилетия укрепляет единство и добрососедские отношения между представителями различных национальностей нашего региона», – отметил Александр Гаврилов.

В завершение встречи заммэра преподнёс Николаю Голосову памятные сувениры из парка-музея имени Алексея Толстого, отметившего в этом году 90-летний юбилей.