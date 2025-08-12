Улицу Орджоникидзе отремонтируют в Большом Полпино по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Орджоникидзе в посёлке Большое Полпино Володарского района Брянска. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновит более километра дороги от 1-го переулка Орджоникидзе до улицы Кирпичной.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, уложат новое асфальтобетонное покрытие и обустроят тротуары. Освещать улицу будут фонари со светодиодными светильникам. Также рабочие сделают искусственные неровности, поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.