Умер бывший мэр Брянска Юрий Левин

С ним простятся 17 ноября.

На 67-м году ушел из жизни бывший мэр Брянска Юрий Левин. Он возглавлял городскую администрацию в сложные годы экономических реформ – с декабря 1994-го по сентябрь 1995 года.

Юрий Левин родился в Липецке. Трудовую деятельность начал рабочим на Липецком тракторном заводе. С 1978 года жил в Брянске. В 1986 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения. Работал на Брянском машиностроительном заводе, Брянском камвольном комбинате, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Прощание с ним пройдет 17 ноября.

В Брянской городской администрации выразили глубокие соболезнования родным и близким Юрия Левин.