Умер председатель Брянской писательской организации Владимир Сорочкин

Он скончался от сердечно-сосудистого заболевания.

14 ноября ушел из жизни председатель Брянской областной общественной писательской организации, секретарь Союза писателей России Владимир Сорочкин. Он скончался в реанимации после перенесенного инсульта.

Владимир Сорочкин родился в 21 января 1961 года в Брянске. Окончил Брянский технологический институт и высшие литературные курсы Литинститута имени Горького.

Его стихи и переводы публиковали в изданиях «Наш современник», «Русская провинция», «Москва», «Молодая гвардия», «Юность», «Смена», «Дружба народов», «Форум», «Литературная учеба», «Поэзия», «Московский вестник», «Огни Кузбасса» и других. Произведения Владимира Сорочкина переведены на белорусский, украинский и болгарский языки.

Владимир Сорочкин – лауреат Всероссийской премии имени Тютчева «Русский путь» (2001), премии имени Толстого «Серебряная Лира» (2014), литературной премии «На земле Бояна» (2009), имени Мельникова (2010), международных литературных премий имени Кирилла Туровского (Белоруссия, 2010), имени Нарбута «Пять хлебов» (Украина, 2013). Дипломант конкурса имени Есенина (1997), V и VIII Московских международных поэтических конкурсов «Золотое перо» (2008, 2011).

Награжден медалями «В память 200-летия Тютчева (2003) и «За вклад в развитие города Брянска» (2013). Член Союза писателей России с 1996 года.

С 2007 года Владимир Сорочкин возглавил Брянскую областную общественную писательскую организацию. Также он был секретарем Союза писателей России, членом Союза писателей Союзного государства, секретарем Международного союза писателей и мастеров искусств (Украина).

Был делегатом XIII и XIV съездов Союза писателей России (2008, 2013) и I съезда Союза писателей Союзного Государства (Минск, 2009).

Также Владимир Сорочкин в качестве главного редактора выпускал альманах «Литературный Брянск».

В Брянской областной общественной писательской организации Союза писателей России выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира Сорочкина.