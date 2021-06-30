Умерла зам главного врача Брянской облбольницы Татьяна Лунина

Она скончалась после тяжелой болезни.

После тяжелой болезни на 67 году ушла из жизни заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Брянской областной больницы № 1 Татьяна Лунина.

Татьяна Владимировна родилась в Брянске. По окончании Московского государственного медицинского института имени Пирогова работала ординатором родильного дома № 2 в Брянске, в 1982 году перешла на работу в областную больницу в качестве акушера-гинеколога акушерского корпуса. Спустя три года возглавила отделение патологии беременных. В 2010 году назначена заместителем главного врача по медицинской части, а затем заместителем по акушерско-гинекологической помощи.

В первые годы после Чернобыльской катастрофы Татьяна Лунина оказывала помощь женщинам самого пострадавшего – Красногорского – района. Имеет удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Участвовала в организации перинатального центра в областной больнице.

В 2012 году указом президента РФ ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

«Татьяну Владимировну хорошо знали все сотрудники больницы, ее заботливое отношение к пациенткам высоко ценили женщины, а коллеги отмечали готовность помочь с решением проблем лечения. Светлая память о высокообразованном акушере-гинекологе, замечательном человеке и враче навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал и вместе с ней работал», – отметили в департаменте здравоохранения Брянской области.