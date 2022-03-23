В аптеке Гордеевки нарушили права инвалидов  

Предприниматель забыл о доступе для маломобильных жителей.

Прокуратура Гордеевского района выявила нарушения прав инвалидов в аптеке села Гордеевка. Маломобильные группы жителей не могли попасть в помещение, так как на входе не было пандуса или кнопки для вызова сотрудника.

Прокуратура направила представление руководителю аптеки. После этого на входе в помещение установили кнопку для вызова персонала.