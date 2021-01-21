В Бежице открылся после ремонта корпус брянской городской поликлиники №1

В церемонии открытия участвовали губернатор Александр Богомаз с замами и депутат Николай Валуев.

В Бежицком районе Брянска сегодня открылся после капитального ремонта третий корпус брянской городской поликлиники №1 на Аллее Металлургов в Новом городке.

С состоявшейся церемонии открытия участвовали губернатор Брянской области Александр Богомаз, его замы и депутат Госдумы от Брянщины Николай Валуев.

Здание было построено в 1983 году как медсанчасть Стальзавода. В 2018 в процессе реорганизации системы здравоохранения та стала структурным подразделением первой городской поликлиники.

Сейчас корпус обслуживает восемь участков, где живут 16 тыс. человек, из них 42% на пенсии.

В здании ведут прием также узкие специалисты: хирург, невролог, стоматолог, офтальмолог и эндокринолог. Есть кабинеты функциональной диагностики и УЗИ. Планируется открыть кабинеты уролога и ЛОР-врача.

В 2019 году на здании отремонтировали крышу, что позволило сделать и полный капитальный ремонт, включая инженерные коммуникации. В 2020 году на эти цели были выделены 193 млн рублей.