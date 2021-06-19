В Брянск придет аномальная жара с 21 по 26 июня

По данным Брянского метеоцентра, с 21 по 26 июня в столице региона ожидается аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7- 11 градусов выше климатической нормы.

С такими погодными условиями растет вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением пожаров, нарушением работ общественного транспорта и энергоснабжения, а также росту тепловых ударов.

Также увеличивается риск возникновения происшествий на акваториях.