В Брянске адвоката осудят за вымогательство у клиентки 15 тысяч рублей

Обвинительное заключение по делу утвердил первый заместитель прокурора Брянской области.

Уголовное дело адвоката Адвокатской палаты Брянской области направили в суд. Напомним, женщину обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Как сообщает региональное следственное управление, адвокат, защищавшая жительницу во время предварительного следствия, в сентябре 2020 года убедила ее перечислить на банковскую карту 15 тысяч рублей. Адвокат пообещала передать деньги в качестве взятки следователям для смягчения уголовного наказания ее подзащитной.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Уголовное дело рассмотри Бежицкий районный суд. Адвокату грозит до пяти лет заключения.

Напомним, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении адвоката Брянской адвокатской палаты. Ее также обвиняют в крупном мошенничестве.