В Брянске адвоката осудят за вымогательство у клиентки 15 тысяч рублей

Обвинительное заключение по делу утвердил первый заместитель прокурора Брянской области.
Уголовное дело адвоката Адвокатской палаты Брянской области направили в суд. Напомним, женщину обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба.
Как сообщает региональное следственное управление, адвокат, защищавшая жительницу во время предварительного следствия, в сентябре 2020 года убедила ее перечислить на банковскую карту 15 тысяч рублей. Адвокат пообещала передать деньги в качестве взятки следователям для смягчения уголовного наказания ее подзащитной.
Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области.
Уголовное дело рассмотри Бежицкий районный суд. Адвокату грозит до пяти лет заключения.
Напомним, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении адвоката Брянской адвокатской палаты. Ее также обвиняют в крупном мошенничестве.
31.03.2021 15:09
Общественные организации и власти Смоленской области готовы включиться в борьбу с нелегальными сигаретами
Власти, правоохранители и общественные организации Смоленской области договорились активно взаимодействовать в борьбе с нелегальными сигаретами и использовать новые цифровые инструменты, сообщили на круглом столе «Борьба с нелегальным оборотом табачной продукции в 2021 году» в Общественной палате Смоленской области 30 марта, организованном в партнерстве с порталом «Стоп нелегальный табак». Представители Департамента промышленности и торговли Смоленской области,
31.03.2021 13:58
Центры занятости на пороге реформ
Депутаты облдумы поддержали изменения в Федеральный закон. Смоленские центры занятости, похоже, скоро будут работать в новом формате, Что позволит повысить качество предоставляемых ими услуг и, самое главное, существенно поможет тем, кто находится в поиске работы. Сегодня на разных уровнях обсуждаются изменения в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации», направленные на совершенствование функционирования всей
31.03.2021 13:56
Полна талантами Смоленская земля
В КВЦ им. Тенишевых прошла презентация книги «Связь поколений. Литературная Смоленщина», что стало долгожданным и значимым событием в культурной жизни всего региона. Некоторое время назад творческое сообщество Смоленщины выступило с идеей выпустить антологию произведений современной смоленской героико-патриотической литературы. Эту инициативу поддержали председатель областной Думы Игорь Ляхов и сенатор от Смоленской области Нина Куликовских. С их помощью
31.03.2021 13:38
По ставке 3%
Смоленские предприниматели могут получить льготный микрозаём на покупку франшизы. Такую возможность им предоставляет Областной фонд поддержки предпринимательства. Срок кредита – не более 3 лет, ставка – 3%, максимальная сумма – 2 млн рублей (при наличии залогового обеспечения), а если залога нет – 300 тысяч рублей. Заёмные средства можно использовать на первоначальный взнос, приобретение оборудования, техники,
31.03.2021 13:37
Проезд разрешён
В регионе отремонтируют десятки километров дорог. Состояние дорог – одна из актуальнейших и наболевших проблем, которая волнует всех без исключения жителей нашего региона, будь то пешеход или автолюбитель. В наступившем году запланирован масштабный ремонт дорог, благодаря которому будут приведены в порядок десятки километров улиц, переулков и проездов в разных уголках Смоленщины. Часть работ будет сделана
31.03.2021 12:44
Нить, связующая поколения
В Смоленске прошла презентация книги «Связь поколений. Литературная Смоленщина». В свет вышла антология произведений современной смоленской героико-патриотической литературы. На минувшей неделе издание представили в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Книга «Связь поколений. Литературная Смоленщина» издана по инициативе смоленских поэтов и писателей в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений». На мероприятии встретились люди неравнодушные к литературе и