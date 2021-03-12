В Брянске бродячие собаки обосновались на теплотрассе возле двух детских садиков

Активисты ОНФ считают, что бездомные животные смогли устроить там лежбище благодаря неудовлетворительному состоянию теплотрасы.

Брянские активисты ОНФ обратились к властям по поводу состояния трех отрытых участков теплотрасс в Брянске.

В Володарском районе из-за отсутствия изоляции участок теплотрассы рядом с детскими садами «Чебурашка» и «Жемчужинка» облюбовала под лежбище целая стая бродячих собак. Приходят туда греться зимой и бездомные.

В аналогичном состоянии находится и теплотрасса на улице Рябиновой рядом в детским садом «Рябинушка» и домами №№ 4 и 6.

Общественники констатируют, что за теплотрасами явно никто не следит, и просят прокуратуру дать правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц.