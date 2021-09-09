В Брянске бывших налоговиков незаконно устраивали на работу

Нарушения выявила прокуратура.

Прокуратура Брянска выявила нарушения закона о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших налоговиков.

Как сообщает ведомство, коммерческие компании, заключавшие трудовые договоры с бывшими работниками ИФНС России по городу Брянску, занимавшими должности государственной гражданской службы, не направили их бывшему работодателю в 10-дневный срок соответствующие уведомления.

В отношении руководителей компаний возбудили административные дела о незаконном привлечении к работе бывших госслужащий. Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.