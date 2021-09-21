В Брянске демонтировали 157 рекламных конструкций

Наибольшее число незаконных вывесок убрали в Советском районе.

В Брянске продолжается демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций малых форматов. Как сообщает мэрия, с начала года демонтированы 157 незаконных рекламных конструкций, 21 из них – принудительно.

Самое большое количество предписаний на демонтаж – 56 – выдано в Советском районе. 42 из них уже выполнены.

48 рекламных конструкций собственники убрали с заборов, окон и столбов после проведенной разъяснительной работы, не дожидаясь предписаний.

С 2016 по 2019 годы в Брянске демонтировали около 700 самовольно установленных крупноформатных конструкций.