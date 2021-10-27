В Брянске директора лицея № 27 Афонина осудят за мошенничество на 3,7 миллиона

Также перед судом предстанут четверо его заместителей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора лицея № 27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова и четырех его заместителей. Игоря Афонина и его замов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2020 года Афонин и его заместители похитили бюджетные деньги, выделенные на оплату труда фиктивным работникам. В результате мошенничества бюджет Брянска лишился 3,7 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России совместно с сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянска.

Предварительное следствие по уголовному делу окончено, материалы с обвинительным заключением переданы прокурору для направления в суд.