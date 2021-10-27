Город32

В Брянске директора лицея № 27 Афонина осудят за мошенничество на 3,7 миллиона

2021, 27 октября 10:30 Общество
В Брянске директора лицея № 27 Афонина осудят за мошенничество на 3,7 миллиона
Источник фото

Также перед судом предстанут четверо его заместителей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора лицея № 27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова и четырех его заместителей. Игоря Афонина и его замов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2020 года Афонин и его заместители похитили бюджетные деньги, выделенные на оплату труда фиктивным работникам. В результате мошенничества бюджет Брянска лишился 3,7 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России совместно с сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянска.

Предварительное следствие по уголовному делу окончено, материалы с обвинительным заключением переданы прокурору для направления в суд.

Читайте также
Брянцы берут штурмом маршрутки № 59
27 октября 08:00
Брянцы берут штурмом маршрутки № 59
В Брянске сфотографировали полено-убийцу
26 октября 17:00
В Брянске сфотографировали полено-убийцу
Из-за аварии в Советском районе Брянска отключат холодную воду
26 октября 15:40
Из-за аварии в Советском районе Брянска отключат холодную воду
На переезде по улице Снежетьский Вал в Брянске ограничат движение
26 октября 14:20
На переезде по улице Снежетьский Вал в Брянске ограничат движение

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Из-за пандемии в Брянской области объявили нерабочие дни
Общество
Брянскую область закроют на недельный карантин
Общество
В Брянске сотрудник скорой с коронавирусом 100 раз пытался вызвать врача
Происшествия
Брянские чиновники проморгали карантин по бешенству в Жуковском районе
Происшествия
В брянских «Пятерочках» нашли африканскую чуму свиней

Новости партнёров

Особенности рекламирования продажи товаров дистанционным способом.
Особенности рекламирования продажи товаров дистанционным способом.

В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том какие существуют требования к рекламе товаров, которые продаются дистанционным способом. Какие существуют особенности рекламирования товаром при дистанционном способе их продажи, а также что относится к дистанционным продажам ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

«Ростелеком» завершил реализацию одного из крупнейших проектов национальной программы «Цифровая экономика» в Брянской области
«Ростелеком» завершил реализацию одного из крупнейших проектов национальной программы «Цифровая экономика» в Брянской области

«Ростелеком» в Брянской области выполнил основной государственный контракт по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Работы проводились в течение трех лет. Только в текущем году к Сети подключили 346 социально значимых объектов (СЗО[1]) в 23 районах Брянщины. Для этого специалисты цифрового провайдера проложили около 450 километров волоконно-оптических линий связи.

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре

По оперативной информации, в январе-сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,55 млн тонн, что на 17,5% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский поручил принять дополнительные меры по защите персонала от коронавирусной инфекции
Игорь Маковский поручил принять дополнительные меры по защите персонала от коронавирусной инфекции

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках еженедельного оперативного совещания поставил перед руководством филиалов ряд задач по реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».