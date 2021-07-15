В Брянске изменили расписание автобуса № 5 (РАСПИСАНИЕ)

Изменения вступают в силу 16 июля.

С 16 июля в Брянске действует новое расписание автобуса № 5 «Мегаполис-парк – автовокзал – «Мегаполис-Парк».

По будням от ЖК «Мегаполис-Парк» автобус будет отправляться в 6.55, 7.10, 7.24, 7.31, 7.38, 7.52, 7.59, 8.06, 8.13, 8.20, 8.27, 8.35, 8.43, 8.51, 8.59, 9.07, 9.16, 9.26, 9.36, 9.46, 9.56, 10.06, 10.16, 10.26, 10.36, 10.46, 10.51, 10.56, 11.03, 11.10, 11.17, 11.24, 11.31, 11.38, 11.45, 11.52, 11.59, 12.06, 12.13, 12.20, 12.27, 12.34, 12.41, 12.48, 12.55, 13.02, 13.09, 13.16, 13.23, 13.28, 13.33, 13.43, 13.53, 14.03, 14.13, 14.23, 14.33, 14.38, 14.43, 14.53, 15.03, 15.13, 15.20, 15.27, 15.34, 15.41, 15.48, 15.55, 16.02, 16.09, 16.16, 16.23, 16.30, 16.37, 16.44, 16.51, 16.58, 17.05, 17.12, 17.19, 17.24, 17.29, 17.40, 17.47, 17.53 до – Бордовичей, 18.00, 18.10, 18.23, 18.29 – до Бордовичей, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30.

Подвозочные рейсы до хлебокомбината (Дружба) через памятник Летчикам – в 18.22, 18.35, 18.53, 19.05, 19.15, 19.45, 20.25, 20.45, 22.56, 23.26.

Расписание выходного дня: 6.30, 7.00, 7.11, 7.33, 7.44, 8.06, 8.17, 8.28, 8.39, 8.50, 9.01, 9.12, 9.23, 9.34, 9.42, 9.56, 10.07, 10.18, 10.29, 10.40, 10.51, 11.02, 11.13, 11.24, 11.35, 11.57, 12.19, 12.30, 12.41, 13.03, 13.25, 13.36, 13.47, 14.05, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50, 15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 15.40, 15.50, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.51, 17.02, 17.13, 17.24, 17.35, 17.46 – до Бордовичей, 17.56, 18.08, 18.19 – до Бордовичей, 18.25, 18.40, 19.00, 19.30, 20.00, 20.45, 21.45, 22.45.

Подвозочные рейсы до хлебокомбината (Дружба) через памятник Летчикам – в 19.03 19.40, 19.56, 20.27, 20.45, 20.56.