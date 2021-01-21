В Брянске капитально отремонтируют сквер Игната Фокина

На его благоустройство в бюджет закладывается более 17 млн рублей.

В 2021 году в Брянске будет благоустроен сквер Игната Фокина на улице Дзержинского в Фокинском районе. На эти цели предполагается потратить около 17,3 млн рублей.

Запланированы реставрация памятника Игнату Фокину, обновление пешеходных дорожек, лавочек и урн и установка современного освещения. Будут посажены также дополнительные деревья и кусты.

В этом году в Брянске планируется благоустроить четрые общественные территории и 10 дворов.

Всего за время реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2017 года в городе было отремонтировано 60 дворов.