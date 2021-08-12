В Брянске малоимущую семью оставили без социальной помощи

Доходы семьи ошибочно посчитали достаточными, что является препятствием для получения выплат.

В отделение прокуратуры Брянска обратилась местная жительница с просьбой помочь получить положенную по закону государственную поддержку.

Как она рассказала, женщина обратилась в социальный орган с заявлением о признании ее семьи малоимущей и предоставлении социальных выплат. Но доходы семьи ошибочно посчитали достаточными. В социальной помощи отказали.

Защитники прав малоимущей семьи установили, что сотрудники социального органа к среднему доходу семьи включили компенсационные выплаты для ухода за ребенком-инвалидом, что является ошибкой.

Прокуратура внесла директору департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области представление об устранении нарушений.

Устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры.