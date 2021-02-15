В Брянске маршрутчик высадил маму с ребенком (ВИДЕО)

Ехать до конечной остановки водитель отказался.

Жительница Брянска рассказала, как водитель маршрутки № 43 высадил ее с ребенком на мороз.

«10-й микрорайон, дорога к школе и двум детским садом, а еще там наверху многоэтажки, живут много людей. По этой дороге ездит единственная маршрутка № 43, и сегодня меня с четырехгодовалым ребенком и всех людей, которые ехали до остановки «Школа № 18», водитель высадил внизу на остановке «10-й микрорайон» и отказался везти наверх до конечной», – написала женщина в соцсетях.

Свой поступок водитель маршрутного такси объяснил плохими дорожными условиями: подъем оказался скользким и заснеженным. Однако такие доводы пассажирку не удовлетворили.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.