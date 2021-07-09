В Брянске микрорайон заволокло ядовитой пылью с силикатного завода

Местные жители жалуются на кашель и конъюнктивит.

Жители микрорайона Отрадное в Брянске пожаловались на ядовитую пыль, разносимую с силикатного завода.

«Это уже невыносимо. Силикатный завод, каждый день летят облака силикатной пыли… и все в жилой квартал микрорайона Отрадное! Здесь живут люди, сейчас жара… окна 24/7 открыты. Чем мы дышим? Почему нельзя поставить фильтры? Просыпаешься утром с першением в горле. Бутылки пластмассовые разъело, прямо маленькие дырочки. Машины все усыпаны этой пылью каждое утро, замучились мыть», – сообщили жители Отрадного в соцсетях.

«Работаю рядом с силикатным заводом, это просто ужас, пыль летит, не успеваешь протирать подоконники и стол. А еще, что хуже, появился кашель причем сильный, в горле першит», «Невозможно стало! У половины поселка конъюнктивит! На машинах пыль, в доме пыль, это издевательство!» – возмущаются брянцы.

Местные жители намерены обратиться в прокуратуру для проведения проверки на заводе.