В Брянске на трёх улицах отключат воду

На сетях водоснабжения делают ремонт.

В четверг, 23 июня с 10 до 14 в домах на трёх улицах Советского района Брянска отключат холодную воду. Об этом сообщили в горадминистрации.

Отключения проведут по адресам:

проспект Ленина, д.№№1,3,5,7,9,11,13,4б,6,6а/1,6а,6б,6в,6г, 6г-стр.2, 8,8а,10,10а,10а/1,10б,10б/2,12,12а;

улица Емлютина, д.№34;

улица Грибоедова, д.№1; №1а (дворец им. Ю.А. Гагарина).

В этот период на сетях водоснабжения по улице Емлютина будут делать плановый ремонт.