В Брянске начали вакцинировать животных от COVID-19

Домашних питомцев прививают уникальным препаратом «Карнивак-Ков».

Брянск вошел в число российских городов, в которых стартовала массовая вакцинация домашних животных против COVID-19.

Как сообщает Россельхознадзор, накануне в Брянск, а также в Москву и Рязань доставили первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора для профилактики коронавируса среди животных. Вскоре услуга будет доступна в Санкт-Петербурге, Челябинске и Крыму.

Вакцинацию проводят государственные и частные клиники, закупившие вакцину у производителя – Федерального центра охраны здоровья животных.

Отпускная цена вакцины составляет 500 рублей за две дозы. При этом торговая наценка не должна превышать 30%.

Ветеринары отмечают повышенный интерес к вакцинации со стороны заводчиков, часто путешествующих владельцев животных и тех, чьи питомцы содержатся на свободном выгуле.